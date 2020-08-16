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إعادة تشكيل مجلس إدارة "دبي للاستثمارات".. وهؤلاء الأعضاء

المصدر: دبي - وام
دبي للاستثمارات الحكومية
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أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المرسوم رقم /24/ لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس إدارة "مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية" برئاسة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي.

ويتألف مجلس الإدارة من عضوية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، نائباً للرئيس، والشيخ أحمد بن سعيد، وريم بنت ابراهيم الهاشمي، وسلطان بن سعيد المنصوري، ومحمد إبراهيم الشيباني، وعبدالرحمن صالح آل صالح، ومحمد هادي الحسيني، وهلال سعيد المري، على أن يكون محمد إبراهيم الشيباني عضواً منتدباً لإدارة أعمال المؤسسة.

كما أصدر حاكم دبي المرسوم رقم /25/ لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس إدارة "مؤسسة مدينة ميدان" على أن يُعمل بالمرسومين من تاريخ صدورهما، وينشران في الجريدة الرسميّة.

كلمات دالّة

#محمد بن راشد, #مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية, #مؤسسة مدينة ميدان

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