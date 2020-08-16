6 مليارات درهم الخسائر المتراكمة لـ"دي إكس بي"

تراجعت الخسائر الفصلية لشركة " DXB ENTERTAINTMENT"بـ7% لتصل إلى 250 مليون درهم.

يأتي ذلك في وقت تراجعت فيه الإيرادات بنسبة 95% لتصل إلى 6 ملايين درهم.

ويعزى تراجع الخسائر بشكل أساسي إلى تراجع الرواتب والاستهلاك 37% لتصل إلى 145 مليون درهم.

بينما ارتفعت خسائر شركة "دبي إكس بي إنترتينمينتس" المملوكة بنسبة 52% لمراس القابضة، إلى 822.5 مليون درهم بنهاية النصف الأول 2020، مقارنة بخسائر 448.3 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2019.

يعود سبب ارتفاع الخسائر خلال الفترة الحالية إلى تراجع إيرادات الشركة بنحو 58%، وتسجيل خسائر الانخفاض في القيمة للممتلكات والمعدات بمقدار 393 مليون درهم، بالإضافة إلى تراجع إيرادات التمويل بنسبة 73%.

كما يعود إلى ارتفاع تكاليف التمويل بنسبة 6% لتصل إلى 214.7 مليون درهم، مقارنة بـ 202.5 مليون درهم سجلتها الشركة خلال النصف 2019.