موظفون في بلد خليجي يطالبون الشركات بدفع كلفة العمل من المنزل

يطالب بعض الموظفين في الإمارات العربية المتحدة أصحاب العمل بدفع التكاليف الإضافية للكهرباء - وحتى القهوة - التي يتكبدونها أثناء العمل من المنزل، وفقًا لخبراء في الموارد البشرية.

وقالت ثينجي مويو، المديرة القانونية والرئيس في DWF الشرق الأوسط "لقد طُلب منا المساعدة في سياسات العمل المرنة. أثار أحد عملائنا مؤخرًا نقطة مطالبة الموظفين بدلًا إضافيًا لأنهم يعملون من المنزل. ونفقاتهم أكبر، ويطبعون المزيد من الورق ويستخدمون أحبارا أكثر عند العمل من المنزل، وكذلك تكلفة الإنترنت".

وأضافت أن الشركات تتطلع إلى مكافأة هؤلاء الموظفين أو تغطية نفقاتهم الإضافية.

موضوع يهمك تراجع الذهب، الجمعة، متجها لأسوأ أداء أسبوعي له منذ مارس آذار، إذ انحسر الإقبال على المعدن النفيس نتيجة قفزة في عوائد... بعد القفزات.. أسوأ أداء أسبوعي للذهب منذ مارس أسواق المال

قالت هايلي ويلكنز، مديرة الموارد البشرية والشؤون القانونية في Michael Page، إن هناك تحسنًا في سوق العمل على مستوى المبتدئين مثل التمويل والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة والتكنولوجيا والاتصالات والخدمات المالية وسلسلة التوريد، بحسب صحيفة "خليج تايمز" الإماراتية.

"في الموارد البشرية، هؤلاء الأشخاص يؤمنون مناصب لديهم سجل حافل وخبرة إبداعية في إدارة الأداء ومشاركة الموظفين. إننا نشهد المزيد من الطلب على التكنولوجيا وصناعات الاتصالات وحماية البيانات والملكية الفكرية. وهناك أيضًا زيادة في الطلب على الناطقين باللغة العربية".