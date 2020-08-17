هواوي الصينية في مرمى نيران إدارة ترمب مجددا

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، أنها ستزيد تشديد القيود على شركة هواوي تكنولوجيز، مستهدفة تضييق الخناق على وصول عملاق معدات الاتصالات الصيني إلى الرقائق الإلكترونية المتاحة تجاريا.

وستوسع إجراءات وزارة التجارة الأميركية، التي كانت رويترز أول من أوردها، نطاق القيود المعلنة في مايو أيار بهدف منع هواوي من الحصول على أشباه الموصلات دون ترخيص خاص، بما في ذلك الرقائق التي تصنعها شركات أجنبية وجرى تطويرها أو إنتاجها ببرمجيات أو تكنولوجيا أميركية.

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وقالت مصادر إن الإدارة ستضيف أيضا 38 شركة تابعة لهواوي إلى القائمة الاقتصادية السوداء للحكومة الأميركية، وهو ما يرفع العدد الإجمالي إلى 152 شركة تابعة منذ إضافة هواوي لأول مرة في مايو أيار 2019.

ولم ترد هواوي حتى الآن على طلب للتعقيب.

وقالت وزارة التجارة إن الإجراءات الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ بشكل فوري، ستمنع محاولات هواوي الالتفاف على قيود التصدير الأميركية.