بعد أزمة "إن إم سي".. استقالة شيتي مؤسس فينابلر للمدفوعات

قالت مجموعة فينابلر للمدفوعات اليوم الاثنين، إن مؤسسها الملياردير الهندي ب.ر. شيتي استقال من منصب الرئيس المشارك ومدير الشركة بأثر فوري.

يأتي هذا بعد شهر تقريبا على اختيار المجموعة لمكتب المحاماة سكادن للتحقيق في أي مخالفات قديمة محتملة داخل المجموعة وأي سوء تصرف في أصولها.‭‭ ‬‬

وحذرت فينابلر في وقت سابق من احتمال إعلان إفلاسها.

موضوع يهمك في وقت تتحضر الإدارة الأميركية إلى حزمة جديدة من العقوبات الضخمة، التي ستضرب قريباً مقربين من نظام الرئيس السوري بشار... ما حقيقة علاقة حاكم مصرف لبنان بابن خال بشار الأسد؟ بنوك وتمويل

وفي مايو الماضي، قالت مجموعة فينابلر إن ديونها ربما تزيد على مليار دولار تقريبا عما أعلنته في السابق بعد مراجعة مع دائنيها ومحققين مستقلين.

وأعلنت الشركة المالكة لترافيليكس عن صافي دين بقيمة 334.1 مليون دولار حتى 30 يونيو/حزيران.

وقالت الشركة في بيان: "مجلس الإدارة لا يمكنه أن يستبعد احتمال أن بعض حصيلة عمليات الاقتراض تلك ربما استخدم لأغراض خارج مجموعة فينابلر".

يأتي تحذير الشركة بعد قول مؤسسها ب.ر. شيتي إن تحقيقا أجراه مستشارون له خلص إلى احتيال مزعوم في فينابلر وإنه يعمل على تبرئة اسمه.

وبدأت مشاكل فينابلر تطفو على السطح بعد أن وجهت مادي ووترز الأميركية للبيع على المكشوف انتقادا إلى إن.إم.سي هيلث، التي أسسها شيتي أيضا.