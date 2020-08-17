نمو أرباح "أسواق العثيم" الفصلية 113% لـ125 مليون ريال

أعلنت أسواق عبدالله العثيم، تسجيل صافي ربح فصلي بعد الزكاة والضريبة بلغ 125.25 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقارنة مع أرباح بلغت 58.72 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع 113%.

وارتفعت أرباح الشركة 224 مليون ريال خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل تسجيلها أرباحاً بلغت 127 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 76%.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول" أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى نمو المبيعات بنسبة 19.94%، بالإضافة إلى تحسن هامش الربح والوفورات في بعض عناصر التكاليف نتيجة الاستفادة من المبادرات الحكومية لتخفيف آثار جائحة فيروس كورونا.

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وكشفت مصادر مطلعة في وقت سابق عن اعتزام مجموعة العثيم السعودية طرح حصة من أسهم شركتها التابعة المالكة للمراكز التجارية في سوق الأسهم السعودية "تداول" للاكتتاب العام.

وأضافت المصادر، وفقاً لوكالة بلومبيرغ، أن قيمة الطرح يمكن أن تترواح بين 1.5 إلى 2 مليار دولار.

وأوضحت المصادر أن شركة العثيم للاستثمار التي تدير مراكز الترفيه والتسوق في المملكة عينت "جي آي بي كابيتال إل إل سي" لتقديم المشورة في الطرح العام الأولي.

وأشارت المصادر إلى أن عملية الطرح قد تتم في النصف الأول من عام 2021، منوهة بأنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الطرح.

وبحسب الوكالة، فإن حصة العثيم القابضة في أسواق عبدالله العثيم تبلغ 766 مليون دولار.

يذكر أن شركة أسواق عبدالله العثيم المدرجة في السوق المالية السعودية تحت الرمز (4001)، تمتلك فيها شركة العثيم القابضة 27.66% كأكبر مساهم بالشركة.

وتوقعت الوكالة أن يصل تقييم الشركة إلى ما بين مليار ونصف المليار دولار وملياري دولار، وأن تتم عملية الطرح في النصف الأول من العام المقبل.

يشار إلى أن أسوق العثيم مدرجة في سوق الأسهم السعودية منذ منتصف يوليو من عام 2008، وتبلغ قيمتها السوقية بنهاية تداولات أمس حوالي 10.45 مليار ريال.