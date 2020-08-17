نمو أرباح "سايكو" الفصلية إلى 37.2 مليون ريال

أعلنت الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني "سايكو"، تسجيل صافي ربح فصلي قبل الزكاة والضريبة بـ37.2 مليون ريال بالربع الثاني مقابل أرباح بلغت 4 ملايين ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع 820%.

وبلغت الأرباح الفصلية للشركة 27 مليون ريال خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 7 ملايين ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 285%.

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ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة انخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 37%، انخفاض في تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بنسبة 17%، انخفاض أتعاب فحص وإشراف بنسبة 4%، وزيادة في إيرادات الاكتتاب الأخرى بنسبة 78%. بالإضافة إلى الزيادة في صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين بنسبة 333% وذلك بسبب تسجيل أرباح زيادة القيمة على بعض الاستثمارات العادلة من خلال الربح والخسارة خلال الربع الحالي.