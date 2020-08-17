ارتفاع أرباح طيبة للاستثمار 62% لـ 80 مليون ريال

أعلنت شركة طيبة للاستثمار في السعودية نتائجها المالية الأولية، التي أظهرت ارتفاعاً بنسبة 62% في الأرباح الفصلية الصافية، إلى 79.82 مليون ريال نهاية الربع الثاني من العام الحالي.

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وذكرت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية، أن سبب الارتفاع في صافي الربح للربع الحالي (على الرغم من انخفاض الإيرادات بسبب جائحة كورونا - كوفيد 19) بالمقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى الربح المحقق من بيع الاستثمار في شركة واحة الألياف الزجاجية إضافة إلى القيام بعكس مخصص خسائر محتملة مقابل التزام ضمان مالي تم تكوينه في عام 2018 وذلك لإعفاء طيبة من الضمان المالي المقدم من قبلها إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي عن التسهيلات الممنوحة لشركة واحة الألياف الزجاجية، كما تبع انخفاض الإيرادات انخفاضاً في التكاليف التشغيلية والمصاريف العمومية والإدارية والتسويقية.

وسجلت الشركة زيادة 62% في الأرباح الصافية لفترة الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، إلى 130 مليون ريال، وذلك لنفس مبررات ارتفاع الأرباح الفصلية.

وأفصحت الشركة عن أثر جائحة كورونا - كوفيد 19 على الإيرادات، بأن معظم الانخفاض في إيرادات الشركة للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى تأثر نسب الإشغال في الفنادق الخاصة بالشركة نتيجة للإجراءات الاحترازية والإيقاف المؤقت لتأشيرات العمرة والحج، اضافة الى منح اعفاء لمستأجري المحال التجارية عن القيمة الإيجارية لفترة إغلاق المراكز التجارية.

وبلغ اجمالي الدخل الشامل الآخر للربع الحالي (ربح) 117.12 مليون ريال مقارنة ب (خسارة) 173.89 مليون ريال في الربع الأول 2020 (إجمالي خسارة 56.77 مليون ريال عن النصف الأول من عام 2020) نتيجة إعادة تقييم حصة الشركة فى استثمارها في أسهم الشركات المدرجة وغير المدرجة بالأسعار العادلة في تاريخ القوائم المالية