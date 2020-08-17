سليمان الحبيب: مستشفى جديد بـ 472 مليون ريال

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية في السعودية عن اعتماد مجلس إدارتها المنعقد في يوم الاحد 16 أغسطس 2020 مشروع إنشاء مستشفى جديد في مدينة الرياض كفرع لشركة مستشفى الغرب التخصصي للرعاية الطبية.

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وذكرت المجموعة في بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" أن المستشفى سينشأ على الأرض المملوكة للشركة والتي تقع على تقاطع شارع التخصصي مع طريق الملك عبدالله والتي تبلغ مساحتها (7170) مترا مربعا، بتكلفة تقديرية تبلغ 472 مليون ريال.

وتوقعت أن يبدأ إنشاء المشروع خلال الربع الثالث من عام 2020، وذلك بعد أخذ الموافقات النظامية اللازمة من الجهات المختصة.

وسيتم تمويل المشروع اعتماداً على موارد الشركة الذاتية وقروض بنكية طويلة الأجل متوافقة مع أحكام الشريعة.

ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمشروع خلال الربع الرابع من عام 2023 وبعد الحصول على الموافقات النظامية.

كما من المتوقع أن يكون للمشروع تأثير إيجابي على نتائج الشركة عند البدء في تشغيله في الربع الأول من عام 2024، وسيتم الإفصاح عن بداية الأثر المالي وعن أية تطورات أخرى تخص هذا المشروع فى حينه.