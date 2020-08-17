شراكة سعودية فرنسية لتأسيس شركة برأسمال مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، توقيع اتفاقية مشروع مشترك مع مجموعة "تي ال دي" الفرنسية لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، تحت مسمى شركة "تي ال دي العربية لخدمات المعدات"، وذلك لغرض تقديم خدمات أتمتة وصيانة متخصصة في حلول المطارات ومعدات المناولة الأرضية للشركة والشركات الأخرى في جميع مطارات المملكة العربية السعودية.

وقد تم الاتفاق على تأسيس الشركة الجديدة برأسمال قدره 1,000,000 ريال سعودي مقسمة إلى 1,000 سهم، قيمة كل سهم 1,000 ريال سعودي. على أن تمتلك الشركة السعودية للخدمات الأرضية 50%، بينما ستمتلك مجموعة تي إل دي الفرنسية 50% من إجمالي رأسمال الشركة الجديدة، وسيتم تمويل الشركة الجديدة من الموارد المالية الذاتية للشركتين المشاركتين في عقد الشراكة بحسب نسبة تملكهم في الشركة.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من إجراءات تسجيل الشركة الجديدة خلال الربع الثالث من العام الحالي، وأن يبدأ التشغيل في الربع الرابع من هذا العام، وأن يبدأ الأثر الإيجابي المالي لهذه الشراكة بحلول الربع الثاني من العام 2021.

وتهدف هذه الشراكة إلى القيام بنقلة نوعية لقطاع المناولة الأرضية وحلول المطارات في المملكة من خلال استحداث خدمات تنافسية في جميع مطارات المملكة في مجال أتمتة وصيانة المعدات والتقنيات المتخصصة في هذا القطاع وذلك عن طريق نقل وتوطين أحدث التقنيات التي تتميز بها شركة تي ال دي الفرنسية لإدارة أعمال الصيانة وحلول المطارات.

وسيكون لهذه الشراكة أثراً ايجابياً في تقليص تكاليف التشغيل مع رفع مستوى ومعايير جودة الخدمة المقدمة وضمان تقديم الصيانة المستدامة والاعتمادية لمعدات وممتلكات الشركة.

كما تهدف الشراكة أيضا في المدى المتوسط إلى توسيع الأعمال لتصبح مركزا إقليميا يقدم أفضل الخدمات التنافسية للدول المجاورة، بالإضافة إلى مصنع ومصدّر لأحدث المعدات المتخصصة في خدمات المناولة الأرضية من خلال نقل التقنيات الرائدة في صناعة وتجميع هذه المعدات ودعم الأبحاث المتخصصة بها بما يخدم السوق المحلي والإقليمي، خصوصا فيما يتعلق بالمعدات ذاتية التشغيل والصديقة للبيئة، والتي تعتبر شركة تي ال دي الفرسية رائدة فيها.

وتعد شركة تي ال دي الفرنسية من أكبر مصنعي معدات الخدمات الأرضية عالمياً بتاريخ يزيد عن 60 عاما، وهي أحدى شركات الفيست غروب والتي تصل مبيعاتها إلى 700 مليون يورو، ولديها 10 مصانع في مختلف أنحاء العالم، وشراكات استراتيجية عديدة مع مطوري الخدمات التقنية المختلفة في هذا المجال. وتستحوذ معدات تي ال دي على ما يقارب من 40% من إجمالي حجم سوق المعدات ذات المحرك في منطقة الشرق الأوسط.