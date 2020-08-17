نمو أرباح "البابطين" الفصلية 8% إلى 22.5 مليون ريال

أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات، تسجيل صافي ربح فصلي بعد الزكاة والضريبة بـ22.5 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل أرباح بـ20.8 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع 8%.

وسجلت الشركة أرباحا بلغت 36 مليون ريال خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل تسجيلها أرباحا بلغت 40 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض 9.8%.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق نتيجة لارتفاع تكاليف التمويل ومصروف الزكاة وضريبة الدخل التقديرية وانخفاض الإيرادات الأخرى.