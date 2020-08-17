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نمو أرباح "البابطين" الفصلية 8% إلى 22.5 مليون ريال

المصدر: العربية.نت
شركة البابطين للطاقة
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أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات، تسجيل صافي ربح فصلي بعد الزكاة والضريبة بـ22.5 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل أرباح بـ20.8 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع 8%.

وسجلت الشركة أرباحا بلغت 36 مليون ريال خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل تسجيلها أرباحا بلغت 40 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض 9.8%.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق نتيجة لارتفاع تكاليف التمويل ومصروف الزكاة وضريبة الدخل التقديرية وانخفاض الإيرادات الأخرى.

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#البابطين, #شركات, #اقتصاد

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