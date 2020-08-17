109 % نمو شركات المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي

أعلنت المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي (ADAFZ) الشركة التابعة والمملوكة بالكامل لمطارات أبوظبي، تسجيل زيادة بنسبة 109% في عدد الشركات المسجلة لديها خلال النصف الأول من عام 2020 الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

وانضمت إلى محفظة الشركات المسجلة في المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي شركتا "سمسا إكسبريس" و"هانيويل" العالميتان؛ الأمر الذي يعكس الدور المحوري الذي تلعبه المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي في تعزيز اقتصاد إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، منذ ظهور فيروس كورونا (كوفيد ـ 19).

وقال شريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: "إن النتائج الاستثنائية والأداء المتميز للمنطقة الحرة لمطارات أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري، يعكس أهمية دورها؛ كونها تعد محركاً رئيسياً لتطوير النشاط الاقتصادي في إمارة أبوظبي. وتعمل المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي على التكامل في جهودها مع حزم التحفيز الاقتصادي لحكومة أبوظبي، وضمان استمرارية حصول الشركات العالمية على شريك قوي وموثوق به في الإمارة".

من جانبه قال عادل الطاهري، رئيس إدارة المبيعات والتأجير في المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي: «إن النجاح الذي حققته المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي في استقطاب العملاء الدوليين، هو نتيجة الاستثمارات الاستراتيجية التي حققتها الشركة في بنيتها التحتية، ومجموعة الخدمات والمرافق المتوفرة في المطارات الثلاثة، والتي تزود المؤسسات بمحطة واحدة لتأسيس الأعمال في إمارة أبوظبي".

وأضاف: "نجحنا خلال أزمة كورونا في أن نبرهن على قدرتنا على الاستثمار، بفضل إمكانياتنا المتطورة في الشحن الجوي ونقل البضائع التي تدعم التشغيل الناجح لقطاعات الصحة والمواد الغذائية والتجارة الإلكترونية. وسنواصل العمل مع شركائنا لضمان انتفاعهم من الخدمات التي نوفرها خلال المرحلة المقبلة، بعد تعافي العالم من تداعيات فيروس كوفيد ـ 19".

وبحسب التقرير نصف السنوي لعام 2020، أعلنت المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، أن نسبة كبيرة من الشركات التي وقعت اتفاقيات، تعود لقطاعات الطيران، والتجارة الإلكترونية، والقطاع الصحي، إلى جانب القطاعات الرئيسية الأخرى التي تضمها المنطقة وتشمل تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والخدمات اللوجستية، والصيدلة، وإدارة الاستشارات. كما لفتت نتائج التقرير إلى أن أغلبية الشركات الشريكة للمنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، هي من أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.

وتعد شركة "هانيويل" العالمية الرائدة في مجال حلول التكنولوجيا، إحدى الشركات التي انضمت إلى المنطقة الحرة، وأنشأت الشركة منشأة لتصنيع معدات الحماية الشخصية في المنطقة الحرة بمطار العين الدولي، لدعم قطاع الصحة الوطني بالإمدادات الطبية الحيوية اللازمة في ظل تداعيات فيروس كورونا.

وبدورها أسست سمسا إكسبريس الشركة الرائدة في مجال النقل السريع والخدمات اللوجستية في السعودية، فرعاً لها داخل المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي في مطار أبوظبي الدولي، مع مخزن بمساحة تقدر بنحو 1000 متر مربع، ليكون مركزها الرئيسي الأول في إمارة أبوظبي، مع التركيز بشكل أساسي على الشحن الجوي والبري.