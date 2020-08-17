"ساما" توافق على زيادة رأسمال شركة تابعة لـ"إكسترا"

أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) عن حصول الشركة المتحدة للخدمات المالية (إحدى شركاتها التابعة) على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على استكمال الإجراءات النظامية الخاصة بزيادة رأس المال الشركة بقيمة 200 مليون ريال، وبهذا سيرتفع رأس مال الشركة المتحدة للخدمات المالية من 150 مليون ريال إلى 350 مليون ريال، وسيتم تمويل الزيادة من المصادر الذاتية للشركة المتحدة للإلكترونيات.

وتأتي هذة الخطوة لدعم خطط النمو المستقبلية للشركة للتوسع في نشاط التمويل الاستهلاكي من خلال تقديم منتجات متنوعة تفي باحتياجات المستهلك.

وتعد الشركة المتحدة للخدمات المالية إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل للشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) والتي بدأت عملياتها في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2019 بعد حصولها على الترخيص النهائي من مؤسسة النقد العربي السعودي لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المتوافق مع أحكام الشريعة.

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إلى ذلك، سجلت الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) ارتفاعاً بصافي أرباحهاً الفصلية بـ24.9% إلى 90.5 مليون ريال في مقابل 72.5 مليون ريال عن نفس الربع من العام السابق.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول" أن الارتفاع في الأرباح يعود إلى ارتفاع مبيعات كافة أقسام الشركة خاصة مع بداية شهر يونيو نتيجة صدور القرارات الخاصة بزيادة ضريبة القيمة المضافة، مما أدى إلى زيادة الطلب على المنتجات قبل تطبيق الضريبة. لترتفع مبيعات الربع الثاني بنسبة 33.5% عن الربع المماثل من العام السابق. مما كان له الأثر على ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 21.9% ليسجل 276.1 مليون مقابل 226.5 مليون عن الربع المماثل من العام الماضي والذي أدى إلى ارتفاع صافي الربح بنسبة 24.9%.

أضافت الشركة: حققنا هذه الأرباح على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف الإدارية.

وقال محمد جلال، الرئيس التنفيذي لشركة إكسترا في لقاء مع "العربية": "شهر يونيو غير مسبوق في تاريخ الشركة، حيث ارتفعت المبيعات 200% مع زيادة المتسوقين بـ60% عن نفس الفترة من العام الماضي".

وأضاف جلال "عندما تم الإغلاق واجهت العديد من الشركات التي لا تمتلك قدرة قوية لمبيعات الأونلاين خروجا قسريا من السوق لكن بالنسبة لإكسترا حققت الشركة مبيعات أونلاين بـ31% من إجمالي مبيعات الشركة وهو ما يعد تاريخيا مع تحقيق الشركة ارتفاعا كبيرا بحصتها السوقية".

وتابع "نتوقع تراجعا في الطلب بالربع الثالث. ففي العام الماضي وقت صدور الضريبة تراجع السوق بـ15% ونتوقع تراجعا بالسوق خلال الربع الثالث بـ30% إلى أن يحدد المستهلك أولوياته وتوجهاته وبعدها نتوقع ارتفاعه مجدداً".

ومن ناحية استثمارات الشركة المرتقبة، قال جلال" خلقت جائحة كورونا واقعاً جديداً في السوق يحتم علينا توفير جميع الخدمات المتاحة للمستهلك أونلاين وفي المعرض لتسهيل اختياراته، لكن بعد الضغوطات التي حصلت على مبيعات أونلاين أظهرت الجائحة لنا حجم الأهمية في تطوير هذه المنصات لذلك سيكون لدينا استثمارات كبيرة بها في "last mile". وأثبتت لنا التجربة أن الاعتماد على منقذ ثالث لم يكن أفضل الخيارات لذلك يجب علينا التوسع في آخر عمليات التوصيل وهو شيء نستثمر فيه حالياً. نستثمر أيضاً في المحتوى وهو مهم جداً لعمل أفضل تقييم للبضائع".

يشار إلى أن أرباح الربع الثاني من العام السابق تضمنت 17.4 مليون ريال أرباح غير متكررة نتيجة عقد المرابحة المبرم مع مصرف الراجحي لبيع جزء من محفظة الذمم المدينة الخاصة بعمليات البيع بالتقسيط.