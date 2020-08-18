أوراكل تنضم إلى لائحة المهتمين بشراء تيك توك

أعربت شركة أوراكل (Oracle) عن اهتمامها بشراء النشاط التجاري لتطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، مما يجعلها منافسًا محتملًا لشركة مايكروسوفت في محاولتها للحصول على تطبيق الفيديو القصير الشهير المملوك للصين، وذلك حسب ما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز نقلاً عن أشخاص اطلعوا على الأمر.

وأجرت شركة أوراكل محادثات أولية مع شركة بايت دانس (ByteDance) المالكة لتطبيق تيك توك، وكانت تدرس بجدية شراء النشاط التجاري للتطبيق في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، وفقًا لتقرير فايننشال تايمز.

وبحسب المعلومات، كانت الشركة تعمل أيضًا مع مستثمري بايت دانس الأميركيين وشركات رأس المال الاستثماري، مثل (General Atlantic) و(Sequoia Capital).

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وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب شركة بايت دانس بفصل النشاط التجاري للتطبيق في الولايات المتحدة في غضون 90 يومًا.



وتتنافس أوراكل مع مايكروسوفت التي تعد حتى الآن الأوفر حظاً للاستحواذ على العمليات الأميركية لـ"تيك توك"، علما أن تويتر أيضا أعربت عن اهتمامها بشرائها.

الجدير بالذكر أن مايكروسوفت مهتمة بشكل خاص بشراء تطبيق "تيك توك" في أوروبا والهند، حيث تم حظره مؤخرًا من قبل الحكومة الهندية بعد التوترات الحدودية مع الصين.

مع الإشارة إلى أن "بايت دانس" أكدت أنها لا تنوي بيع أي عمليات خارج الولايات المتحدة.