ملياردير ربح 8 مليارات في يوم وأصبح رابع أغنى رجل بالعالم

دفع الصعود القياسي لأسهم شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية في تداولات أمس الاثنين بنحو 11٪ ثروة قطب الأعمال الأميركي الشهير إلى الصعود ليصبح الرجل في المرتبة الرابعة عالميا من حيث حجم ثروته التي تشهد ارتفاعاً مطرداً منذ مطلع العام الجاري.

وارتفعت ثروة ماسك الذي يمتلك حصة مسيطرة في الشركة المدرجة بنحو 8 مليارات دولار خلال تداولات أمس لتبلغ القيمة الإجمالية لثروته نحو 84.8 مليار دولار ليصعد في مؤشر بلومبرغ للثروات للمرتبة الرابعة خلف مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك والذي يأتي في المرتبة الثالثة عالميا في المؤشر الذي يتضمن أغنى 500 رجل على سطح كوكب الأرض بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ.

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ويفصل ماسك الآن نحو 15 مليار دولار عن اللحاق بحجم ثروة مؤسس فيسبوك الشهير في وقت يبدو فيه أن سهم الشركة سيواصل الصعود خلال الفترة المقبلة مع رفع إحدى شركات الأبحاث للقيمة العادلة للسهم ما كان السبب الرئيسي في الارتفاعات القوية التي شهدها السهم في جلسة أمس.

وارتفع سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية العملاقة بنحو 399٪ منذ مطلع العام الجاري وسط تكهنات بأن يتم تضمين سهم الشركة ضمن مؤشر S&P500 للشركات الكبرى المدرجة في الولايات المتحدة.

ونمت ثروة ماسك بنحو 57.2 مليار دولار هذا العام ما يجعله ثاني أكثر الأشخاص تحقيقا للثروة في عام جائحة كورونا فيما يحتل المرتبة الأولى قطب الأعمال الأميركي الشهير الآخر ومؤسس أمازون جيف بيزوس.