أرباح التعاونية للتأمين تقفز 198% بالربع الثاني لـ210 ملايين ريال

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة التعاونية للتأمين في الربع الثاني من 2020، إلى 210.1 مليون ريال، مقابل 70.4 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2019، بنمو 198.4%.

ونمت الأرباح بنسبة 147%، مقارنة مع تلك المحققة في الربع السابق، والتي كانت 85 مليون ريال.

وخلال الستة أشهر الأولى من 2020، نمت الأرباح بنسبة 153.5%، مع تحقيق 295 مليون ريال، مقابل 116.4 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

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وقالت التعاونية إن ارتفاع أرباحها قبل الزكاة يعود بشكل رئيسي لتحقيق صافي ربح اكتتاب قدره 354,139 مليون ﷼ خلال الربع الحالي مقابل 206,219 مليون ﷼ خلال الربع المماثل من العام السابق أي بارتفاع قدره 71.73%.

كما انخفض صافي المطالبات المتحملة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بمبلغ 278,455 مليون ﷼ أي بنسبة 19.85% ، مقابل انخفاض ايضاً في صافي الأقساط المكتسبة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بمبلغ 98,747 مليون ﷼ أي بنسبة 5.78%.

وانخفض مصروف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بمبلغ 59,133 مليون ﷼ أي بنسبة 77.68 % وهو ما يُعزى بشكل أساسي إلى تحسين نموذج احتساب المخصص بما يتوافق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية جنبًا إلى جنب مع تطبيق افضل لسياسات التحصيل والائتمان.

وانخفض مجموع صافي أرباح استثمارات حملة الوثائق وأموال المساهمين خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بمبلغ 26,678 مليون ﷼ أي بنسبة 39.83%.