أرباح "بروج للتأمين" تقفز لـ20 مليون ريال بالربع الثاني

قفزت أرباح "بروج للتأمين التعاوني" إلى 20 مليون ريال في الربع الثاني، مقارنة بـ2.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وخلال فترة الـ6 أشهر، تراجعت أرباح "بروج للتأمين التعاوني" بنسبة 62.5% إلى 7.1 مليون ريال، مقارنة بـ19.1 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ويعود سبب الارتفاع في الأرباح خلال هذا الربع مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الانخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 86.1% نتيجة الانخفاض في مجمل صافي المطالبات المدفوعة وصافي التغيرات في المطالبات تحت التسوية بنسبة 79.8%.

بالإضافة إلى انخفاض تكاليف الاكتتاب الأخرى بنسبة 38.6%، وذلك على الرغم من الانخفاض في إجمالي إيرادات الاكتتاب بنسبة 35.6%.

بينما يعود سبب الانخفاض في الأرباح خلال هذه الفترة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى الانخفاض في صافي فائض الاكتتاب بنسبة 10.0% نتيجة الانخفاض بصافي الأقساط المكتسبة بنسبة 30.6% بالرغم من مقابلته أيضا بانخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 26.8%.

وأيضا نتيجة الانخفاض في إجمالي دخل الاستثمارات من عمليات التأمين والمساهمين بنسبة 253.0% نتيجة تسجيل خسائر في انخفاض القيمة لبعض الاستثمارات المتاحة للبيع خلال الربع الأول من العام الحالي وانخفاض معدلات الفائدة على الودائع بشكل كبير هذا العام.