ارتفاع أرباح "بوان" الفصلية 410% إلى 15.4 مليون ريال

أعلنت شركة بوان عن النتائج المالية الأولية الفصلية لتبلغ الأرباح في الربع الثاني من العام الحالي 15.4 مليون ريال مقارنة مع أرباح بـ3 ملايين ريال من نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع 410%.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي يعود إلى ارتفاع إجمالي الربح متأثراً بارتفاع هامش الربح وانخفاض مصاريف التشغيل والمصاريف المالية، والاعتراف بأرباح تقييم الاستثمار في موجودات مالية بالقيمة العادلة، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى.

وحققت الشركة أرباحاً نصفية بـ30,6 مليون ريال في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع تحقيقها أرباحاً بـ18 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع 69.7%.

وارتفعت إيرادات المجموعة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 4.2% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات قطاع الصناعات المعدنية والخشبية والكهربائية متأثرة بارتفاع الكميات المباعة.

وانخفضت إيرادات قطاع الصناعات البلاستيكية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 18.2% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الحريق الذي تعرض له أحد مصانع القطاع خلال شهر فبراير من العام الحالي والذي أثر بدوره سلباً على مبيعات منتجات ال XPS في القطاع. تجدر الإشارة بأنه لدى القطاع تغطية تأمينية بقيمة 42.4 مليون ريال سعودي لتعويض الخسائر الناتجة عن مثل هذا الحادث بما فيها تعويض الخسائر الناتجة عن انقطاع الأعمال. لمزيد من المعلومات يمكن الرجوع للإيضاح رقم 18 في القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة لفترة الثلاثة والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م.

انخفضت ايرادات قطاع الصناعات الخرسانية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 14.2% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تواجد العديد من مشاريع القطاع في مدن تم حظرها أو إغلاقها بشكل كلي مما أثر على عملية توزيع وتوريد منتجات القطاع لهذه المشاريع.

وتضمنت نتائج الأعمال خلال الفترة الحالية تجنيب مخصص لمقابلة المخاطر المحتملة في ترحيل بعض الذمم المدينة التجارية والانخفاض في قيمة المخزون بمبلغ 8.1 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 1.1 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق.

كما تضمنت نتائج الأعمال خلال الفترة الحالية الاعتراف بخسائر تقييم الاستثمار في موجودات مالية بالقيمة العادلة الناتج من الاكتتاب في الطرح الأولي لشركة أرامكو بمبلغ 3.8 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 0.0 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق.

وبلغت حصة حقوق الملكية غير المسيطرة خلال الربع الحالي خسارة بمبلغ 2.0 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع خسارة للربع المماثل من العام السابق بمبلغ 1.6 مليون ريال سعودي وذلك بارتفاع قدره 21.0%، بينما بلغت حصة حقوق الملكية غير المسيطرة خلال الفترة الحالية خسارة بمبلغ 4.1 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع خسارة للفترة المماثلة من العام السابق بمبلغ 1.8 مليون ريال سعودي وذلك بارتفاع قدره 129.8%.