ارتفاع أرباح تْشب للتأمين الفصلية لـ13 مليون ريال

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة تْشب العربية للتأمين التعاوني في الربع الثاني من 2020، إلى 13 مليون ريال، مقابل 4 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2019، بنمو 217%.

ونمت الأرباح بنسبة 221%، مقارنة مع تلك المحققة في الربع السابق، والتي كانت 4 مليون ريال.

وخلال الستة أشهر الأولى من 2020، نمت الأرباح بنسبة 16%، مع تحقيق 17 مليون ريال، مقابل 14.7 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت تْشب إن سبب ارتفاع في صافي الأرباح قبل الزكاة في الربع الثاني يعود إلى الانخفاض في صافي المطالبات المتكبدة وارتفاع صافي عائد الاستثمارات لحملة الوثائق والمساهمين و كذلك ارتفاع الإيرادات الأخرى.