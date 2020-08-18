"الدوائية" تخفض خسائرها المتراكمة إلى 19% من رأس المال

خفضت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية الخسائر المتراكمة من رأس المال 19.13% مقارنة بنسبة 25.03% كما في 31/12/2019.

وحققت الشركة صافي ربح بعد استبعاد حقوق الأقلية عن فترة الستة أشهر بمبلغ 70.87 مليون ريال، نتيجة لتحسن المبيعات وتخفيض تكاليف الإنتاج بسبب زيادة كفاءة الإنتاج وكذلك تحسن الربح التشغيلي نتيجة تخفيض المصاريف التشغيلية.

ووفقاً لبيانات الشركة على "تداول"، سجلت الشركة صافي ربح بعد الزكاة والضريبة، بلغ 25.89 مليون ريال مقابل 195.87 مليون ريال خسائر صافية بالربع الثاني من العام الماضي.

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وأوضحت الشركة أن تحولها للربحية يعود إلى تخفيض تكلفة المبيعات بشكل جوهري؛ نتيجة زيادة كفاءة الإنتاج، وانخفاض المصاريف التشغيلية.

وقالت الشركة بأن العمل لا يزال جاريًا على تحسين الأداء ورفع الكفاءة التشغيلية لتحقيق المزيد من الأرباح لمساهمي الشركة.

وأشارت إلى أن المبيعات تراجعت 6.4%، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، نتيجة انخفاض مبيعات التصدير لإيقاف عمليات تصدير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية مؤقتاً بسبب الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة بأن أسباب الارتفاع في صافي الربح تعود إلى تحسن مبيعات القطاع الخاص خلال الفترة الحالية وذلك على الرغم من انخفاض مبيعات التصدير.

كذلك فقد حققت الشركة خلال الفترة الحالية ارتفاعاً في إجمالي الربح بنسبة 46.5% نتيجة لتخفيض تكلفة المبيعات بشكل جوهري والتي كان من أهم أسبابها زيادة كفاءة الانتاج. نتيجة لذلك ولانخفاض المصاريف التشغيلية فقد ارتفع الربح التشغيلي وصافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.