العربية للأنابيب تتحول لخسارة فصلية بـ 19 مليون ريال

تحولت الشركة العربية للأنابيب، المدرجة بسوق الأسهم السعودية، إلى خسارة فصلية بقيمة 18.8 مليون ريال نهاية الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع أرباح بقيمة 8.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وذكرت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء أن سبب تسجيل الخسائر يعود إلى انخفاض مبيعات الشركة للربع الثاني لعام 2020 بنسبة حوالي 76% مقارنة بنفس الربع لعام 2019 لتصل الى 45.4 مليون ريال مقابل 191 مليون ريال، وذلك بسبب: -

1- جائحة كورنا حيث واجهت الشركة صعوبة في تسليم الطلبات للعملاء وذلك بسبب فترات الحظر وعدد ساعات العمل للشركة والعميل. كما انخفض معدل الإنتاج خلال الفترة وذلك بسبب قلة الموظفين والعاملين بسبب صعوبة الحصول على تصاريح، إضافة الى قلة ساعات العمل بسبب الحظر المفروض، والتأخر في استلام بعض المواد الخام.

2- تأثر أكبر مشاريع الشركة مع شركة أرامكو في مصنع الجبيل وذلك بسبب تأخر مقاولي الإنشاء المعتمدين لدى أرامكو مما أثر على عدم سحب الأنابيب الجاهز من شركات التغليف، إضافة إلى قيام بعض العملاء بإقفال مصانعهم وإغلاق المدينة الصناعية الثانية بالدمام.

3- تفعيل اتفاقية التخزين الخاصة بمصنع الرياض مع شركة أرامكو حيث أن الاتفاقية تنص بأن يتم تصنيع الأنابيب و الإبقاء عليها في مخازن الشركة لحين طلبها ولمدة أقصاها عام، إضافة إلى قيام العربية للأنابيب بزيادة المخصصات الخاصة بالمخزون والمدينون.

وتكبدت الشركة خسارة بقيمة 35.7 مليون ريال في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع أرباح بقيمة 16.2 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.