اللجين القابضة تقلص خسائرها الفصلية لـ 46.4 مليون ريال

قلصت شركة اللجين القابضة خسائرها الفصلية الصافية إلى 46.37 مليون ريال نهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع خسائر 78.72 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وذكرت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، أن سبب انخفاض صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض حصة الشركة في صافي خسارة الشركة الزميلة الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) بمقدار 26.62 مليون ريال.

وأوضحت اللجين أنها تمتلك 57,4% في أسهم شركة ناتبت، كما يعود انخفاض صافي خسارة شركة ناتبت إلى بدء الانتاج التجاري في 01-03-2020 وذلك بعد اكتمال أعمال اعادة بناء مصنع شركة ناتبت والذي توقف عن العمل منذ حادث الحريق الذي وقع خلال الربع الأخير من عام 2018.

وبالنسبة للجين، فقد ارتفع إجمالي حقوق المساهمين فيها (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنسبة 16% إلى 1.43 مليار ريال، كما بلغت خسارة السهم الواحد 0.67 ريال نهاية الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.