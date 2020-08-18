متطورة: توزيع أرباح عن النصف الأول بـ 15 سبتمبر

قدمت الشركة السعودية للصناعات المتطورة موعد توزيع أرباحها النقدية عن النصف الأول للمساهمين، يوما واحدا ليصبح في 15 سبتمبر الحالي.

وأكدت الشركة في بيان أنه لا يوجد أي تغير في تاريخ الاستحقاق المحدد بنهاية تداول يوم الأحد 2020/08/30 كما جاء بالإعلان السابق.

وسوف يتم توزيع الأرباح عن طريق التحويل إلى حسابات المساهمين المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية عن طريق مصرف الراجحي.

وقرر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة توزيع 12.5 مليون ريال أرباحا نقدية على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية 2020، حيث بلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 50 مليون سهم وبلغت حصة السهم من التوزيع 0.25 ريال.

وسجلت الشركة أرباحا فصلية صافية بقيمة 4.7 مليون ريال نهاية الربع الثاني من العام الحالي بتراجع 71% مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.

وأعلنت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" أن سبب التراجع في صافي الربح خلال الربع الحالي، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى "انخفاض الإيرادات بسبب انخفاض حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة وانخفاض توزيعات الأرباح المكتسبة وارتفاع الزكاة التقديرية".

يأتي ذلك بحسب بيان الشركة، على الرغم من "انخفاض المصاريف العمومية والإدارية وانخفاض تكاليف التمويل وارتفاع الإيرادات الأخرى خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق".

كما سجلت الشركة تراجعاً في أرباح الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بنسبة 36% إلى 13 مليون ريال لنفس أسباب تراجع الأرباح الفصلية.