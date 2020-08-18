انخفاض أرباح "دلة الصحية" الفصلية 54% إلى 7 ملايين ريال

أعلنت شركة دلة للخدمات الصحية، تسجيل صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغ 7 ملايين ريال خلال الربع الثاني مقارنة بتسجيلها أرباح بـ15.3 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض 54%.

وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول أن سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق يعود إلى استمرارا لسياسة الشركة في وضع سلامة المرضى أولا، فقد تم تطبيق إجراءات منع العدوى والتدابير الوقائية الاستباقية والتباعد الاجتماعي ضمن سياسة مكافحة العدوى عالية الكفاءة التي تنتهجها الشركة، إضافة إلى تطبيق إجراءات حظر التجوال في الرياض، الأمر الذي أدى إلى انخفاض نسبة الاشغال بشكل كبير وبالتالي انخفاض الإيرادات والربح التشغيلي نتيجة لذلك.

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فيما انخفضت مصاريف مخصص الخسائر الائتمانية بالمقارنة مع الربع السابق بسبب تسوية مطالبات متأخرة للعملاء خلال الربع الحالي التي تم اخذ مخصصات لها سابقا. كما انخفضت تكاليف التمويل بسبب انخفاض سعر الإقراض المتداول.

وحققت الشركة أرباحاً نصفية بـ26.2 مليون ريال خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل تسجيلها أرباح 50.5 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض 48.1%.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت في وقت سابق على طلب شركة دلة للخدمات الصحية زيادة رأسمالها من 750 مليون ريال إلى 900 مليون ريال، بمنح سهم مجاني مقابل كل 5 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة.

وبحسب بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" سيتم سداد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 150 مليون ريال من بند "الاحتياطي النظامي"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 75 مليون سهم إلى 90 مليون سهم، بزيادة قدرها 15 مليون سهم.