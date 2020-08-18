تراجع خسائر "البحر الأحمر" الفصلية إلى 27.3 مليون ريال

أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية عن انخفاض صافي الخسارة العائدة لمساهمي الشركة من 27.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام السابق إلى 27.3 مليون ريال خلال الربع الحالي، ويعود سبب الانخفاض في الخسارة بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي الربح مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وارتفع صافي الخسارة العائدة لمساهمي الشركة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بقيمة 2.2 مليون ريال. ويعود سبب الارتفاع في صافي الخسارة إلى انخفاض الإيرادات وانخفاض إجمالي الربح مقارنة بالربع السابق.

وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول ارتفاع صافي الخسارة العائدة لمساهمي الشركة من 45.5 مليون ريال خلال فترة الستة أشهر الأولى من العام السابق إلى 52.5 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام الحالي، ويعود سبب الارتفاع في الخسارة بشكل رئيسي إلى انخفاض هامش الربحية في الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق لتداعيات جائحة كوفيد 19 التي ظهرت خلال الفترة.

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وبلغ إجمالي الإيرادات خلال الربع الحالي 128.8 مليون ريال، مقابل 123.3 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق والذي يمثل زيادة بنسبة 4.5%، ومقارنة بإجمالي إيرادات قدرها 155.5 مليون ريال التي حققتها الشركة خلال الربع السابق، والذي يمثل انخفاضا نسبته 17.2%.

وبلغ إجمالي الخسارة الشاملة العائدة لمساهمي الشركة خلال الربع الحالي 27.5 مليون ريال، مقارنة بإجمالي خسارة شاملة بقيمة 25.5 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 7.8%.

وبلغت الإيرادات خلال الفترة الحالية 284.3 مليون ريال مقابل 242.6 مليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة قدرها 17.2٪.

وبلغت الخسارة الشاملة لمساهمي الشركة عن الفترة الحالية 54.4 مليون ريال مقابل خسارة شاملة قدرها 44.2 مليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي بارتفاع في الخسارة بنسبة 23٪.

وبلغت حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة (بعد استبعاد حقوق الأقلية) كما في 30 يونيو 2020م مبلغ 576.7 مليون ريال، مقابل 630.8 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2019م، وذلك بانخفاض قدره 8.6%.

خلال الربع الثاني تمت إعادة جدولة تسليم بعض المشاريع وتأجيل الحصول على مشاريع جديدة خلال الربع الثاني نظراً لجائحة كورونا مما أدى إلى انخفاض المبيعات وبالتالي المساهمة في انخفاض هوامش الربح بشكل رئيسي في الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بالعام السابق.

وبلغت الخسائر المتراكمة 140.4 مليون ريال سعودي تمثل 23.4٪ من رأس مال الشركة البالغ 600 مليون ريال. يعود السبب الرئيسي للزيادة في الخسائر المتراكمة إلى أكثر من 20٪ من رأس المال إلى تحميل السنوات السابقة بانخفاض القيمة وإلى عمل مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها ومخصص للمخزون القديم.