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تعيين "فواز الحكير" رئيساً لمجلس إدارة "الحكير"

المصدر: العربية.نت
شركة فواز الحكير
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أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير تعيين الأستاذ فواز عبدالعزيز الحكير رئيسا لمجلس الإدارة، وذلك في إشارة إلى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة من تاريخ انعقاد الجمعية 2020/08/12 ومدتها 3 سنوات وتنتهي بتاريخ 2023/08/11.

وكذلك تم تعيين المهندس عمر عبدالعزيز المحمدي نائبا لرئيس المجلس.

إلى ذلك، تمت الموافقة على تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت على النحو التالي:

1- خالد وليد الشخشير رئيس اللجنة
2- عمر عبدالعزيز المحمدي عضو
3- عبدالمجيد البصري عضو

أما اللجنة التنفيذية، فجاءت التعيينات على النحو التالي:

1- عمر عبدالعزيز المحمدي رئيس اللجنة
2- د عبدالمجيد الحكير عضو
3- مروان مكرزل عضو
4- عبدالمجيد البصري عضو

من جانب آخر، تم تعيين السيد هارون سعيفان المطيري أمين سر لمجلس إدارة الشركة.

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