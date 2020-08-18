تعيين "فواز الحكير" رئيساً لمجلس إدارة "الحكير"

أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير تعيين الأستاذ فواز عبدالعزيز الحكير رئيسا لمجلس الإدارة، وذلك في إشارة إلى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة من تاريخ انعقاد الجمعية 2020/08/12 ومدتها 3 سنوات وتنتهي بتاريخ 2023/08/11.
وكذلك تم تعيين المهندس عمر عبدالعزيز المحمدي نائبا لرئيس المجلس.
إلى ذلك، تمت الموافقة على تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت على النحو التالي:
1- خالد وليد الشخشير رئيس اللجنة
2- عمر عبدالعزيز المحمدي عضو
3- عبدالمجيد البصري عضو
أما اللجنة التنفيذية، فجاءت التعيينات على النحو التالي:
1- عمر عبدالعزيز المحمدي رئيس اللجنة
2- د عبدالمجيد الحكير عضو
3- مروان مكرزل عضو
4- عبدالمجيد البصري عضو
من جانب آخر، تم تعيين السيد هارون سعيفان المطيري أمين سر لمجلس إدارة الشركة.