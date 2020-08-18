"تهامة للإعلان" تتكبد خسائر فصلية بـ10.9 مليون ريال

تكبدت شركة "تهامة للإعلان والعلاقات العامة" خسائر بـ10.9 مليون ريال بنهاية الربع الأول المنتهي في يونيو 2020، مقارنة بأرباح 1.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ويعود سبب الخسائر في الربع الحالي مقارنة بأرباح الربح المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض مجمل الربح بما يقارب 6.9 مليون ريال سعودي.

حيث انخفض مجمل ربح قطاع الإعلان بما يقارب 5.5 مليون ريال سعودي، حيث تأثرت إيرادات الشركة سلبياً نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد وتوقف الإنفاق الإعلاني من العملاء بشكل كامل خلال الفترة، إضافة إلى انخفاض الإيرادات بعد انتهاء عقد المواقع الإعلانية بمدينة الرياض.

كما انخفض مجمل ربح قطاع الإنتاج بما يقارب 2.2 مليون ريال سعودي، في مقابل ارتفاع مجمل ربح قطاع التوزيع بما يقارب 0.6 مليون ريال سعودي.

كما انخفضت الإيرادات الأخرى 6.6 مليون ريال سعودي، حيث تم خلال الربع المماثل من العام السابق قيد إيرادات أخرى عن تسوية عقود تأجير مواقع إعلانية بما يقارب 7.1 مليون ريال سعودي، في المقابل تم خلال الربع الحالى قيد إيرادات أخرى عن خصم إيجارات معارض مكتسب بما يقارب 0.55 مليون ريال سعودي، كما ارتفعت تكاليف التمويل بما يقارب 0.5 مليون ريال سعودي.