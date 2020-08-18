مشتريات كورونا تقفز بأرباح أسواق المزرعة 5 مرات

سجلت الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) أرباحاً فصلية صافية بقيمة 19.19 مليون ريال نهاية الربع الثاني من العام الحالي، بزيادة نسبتها 408% عن ما جرى تسجيله في الربع المماثل من العام السابق بقيمة 3.8 مليون ريال. وتمثل أرباح الربع الثاني حوالي 5 أمثال ما تحقق في الربع المماثل من العام السابق.

وذكرت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء أن "سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود لارتفاع إيرادات الربع الحالي بمبلغ 163.9 مليون ريال نتيجة لزيادة إقبال الزبائن على شراء المواد الغذائية والاستهلاكية خلال فترة الإغلاق للحد من انتشار جائحة فايروس كورونا".

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وأوضحت الشركة أن الأرباح تأثرت في إقبال الزبائن على الشراء قبل تطبيق الزيادة في نسبة ضريبة القيمة المضافة اعتباراً مطلع يوليو من العام الحالي، وقد جاء ذلك على الرغم من توقف النشاط الترفيهي للشركة بسبب إغلاق فروع عالم المغامرات بسبب جائحة فيروس كورونا وكذلك تأثر النشاط التأجيري حيث أن الشركة منحت خصومات للمستأجرين عن فترات الإغلاق كما تأثرت عمليات الشركة التابعة ( شركة الينابيع الصافية ) سلبياً بالإغلاق بسبب الجائحة.

وقفزت أرباح الشركة في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بنسبة 2226% إلى 27.3 مليون ريال مقارنة مع 1.2 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وفي فترة الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، انخفضت مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية والاستهلاكات للفترة الحالية من العام الحالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بمبلغ 4.6 مليون ريال.

كما بلغت صافي التكاليف والأعباء غير التشغيلية المحملة على أرباح الفترة الحالية من العام الحالي بمبلغ 19.8 مليون ريال مقارنة بمبلغ 22.1 مليون ريال والذي يمثل صافي التكاليف والأعباء غير التشغيلية المحملة على أرباح الفترة المماثلة من العام السابق.