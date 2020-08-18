نمو أرباح "المواساة" بـ28% لـ116 مليون ريال

ارتفعت أرباح "المواساة للخدمات الطبية" بنسبة 28.1% إلى 115.7 مليون ريال بالربع الثاني، مقارنة بـ90.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وخلال فترة الـ6 أشهر، ارتفعت أرباح "المواساة" بنسبة 13.2% إلى 223.7 مليون ريال، مقارنة بـ197.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

1- الزيادة في الإيرادات المتحققة نتيجة:

أ‌. تحسن أداء الأقسام التخصصية الجديدة في مستشفيات الشركة مع استمرار الكفاءة في تشغيل الأصول المتاحة.

ب‌. ارتفاع إيرادات قطاع التنويم نظراً لتحسن نسب الاشغال في أقسام هذا القطاع الناتج من النمو في تحويلات مقام وزارة الصحة خلال الربع الحالي.

2- الانخفاض في بعض من بنود المصاريف وبالأخص ما يتصل منها بتكاليف العمالة حيث بادرت الشركة في تفعيل نموذجها التشغيلي المرن الذي ساعد في ضبط التكاليف والحفاظ على الهوامش الربحية المستهدفة.

3- انخفاض التكلفة التمويلية نظراً لتناقص رصيد القروض بقيمة الأقساط المسددة خلال الفترة فضلاً عن انخفاض تكلفة الإقراض (SIBOR).

4- الانخفاض في تكوين مخصص الزكاة ليتناسب مع احتساب الوعاء الزكوي لعام 2020م، حيث استلمت الشركة الربوط النهائية للسنوات من 2013 إلى 2016م وقامت بإنهائها وتسديد المستحق بموجبها.