سوفت بنك تستثمر 3.9 مليار دولار بهذه الشركات العملاقة

استثمرت مجموعة SoftBank حوالي 3.9 مليار دولار في 25 من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم بما في ذلك Amazon وTesla وNetflix وAlphabet، بحسب تقرير نشرته "بلومبيرغ".

وقالت الشركة اليابانية التي تتخذ من طوكيو مقراً لها، في بيان للجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، إن المجموعة اليابانية كانت تمتلك 1.04 مليار دولار من أسهم أمازون، وهو أكبر استثمار لها، وحصة قدرها 475 مليون دولار في ألفابت، و248.6 مليون دولار من Adobe و189 مليون دولار من Netflix، وفي إفصاحها بتاريخ 17 أغسطس 2020 قالت سوفت بنك إن حصتها في تسلا تبلغ 122.9 مليون دولار.

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ويعمل ماسايوشي سون، مؤسس SoftBank على توسيع الأنشطة الاستثمارية للشركة من الشركات الناشئة الخاصة إلى الأسهم المتداولة علنًا في وقت تقترب فيه أكبر أسهم التكنولوجيا من مستويات قياسية.

وقد جرى كشف النقاب عن ذراع إدارة الأصول الجديدة في مكالمة أجراها سون حول النتائج المالية الأسبوع الماضي، قائلاً إنها جزء من رهان أوسع على التقنيات التحويلية. وتستهدف سوفت بنك استثمارات تزيد عن 10 مليارات دولار في الأسهم العامة، وفقًا لأشخاص مطلعين.

يُظهر البيان أيضًا حصة قدرها 183 مليون دولار في Microsoft وحصة بقيمة 111.5 مليون دولار في PayPal و108.8 مليون دولار في Zoom.

وكان على قائمة الشركات التي تملك فيها سوفت بنك حصصا، أيضاً العديد من الأسماء الصينية بما في ذلك عمالقة البث Bilibili وiQiyi وشركة Sea's المحدودة في سنغافورة أحد أفضل الشركات أداءً في العالم على مدار الثمانية عشرة شهرًا الماضية.

وقال سون إن SoftBank استثمرت في Facebook وفي Apple لكن لم يتم إدراج الشركات ضمن أحدث كشف عن الحيازات المدرجة في الولايات المتحدة.

وحققت SoftBank بعض المكاسب في الأسهم العامة على مدار السنوات الماضية.

وقد استفادت من استثمارات في شركة Charter Communications Inc في أوائل عام 2018 وفي شركة Nvidia Corp المصممة للرقاقات الأميركية. وأظهر آخر ملف قدم أن SoftBank قد احتلت موقعًا في Nvidia بقيمة 180.9 مليون دولار.

وقال سون خلال أحدث عرض للنتائج: "بصفتنا شركة استثمارية، نحتاج إلى استكشاف زوايا ونطاقات مختلفة، لكن تركيزنا لا يزال على الشركات التي تقود ثورة المعلومات. هذا هو الغرض من شركتنا".