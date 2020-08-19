أرباح "بوبا العربية" الفصلية ترتفع إلى 443 مليون ريال

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني، والتي حققت نمواً في صافي الربح قبل الزكاة بنسبة 105.049%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي أرباحها قبل الزكاة ارتفع إلى 443,058 مليون ريال في الربع الثاني 2020، مقارنة بـ 216,074 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت الشركة قد حققت نمواً في صافي الربح قبل الزكاة بنسبة 33.5% خلال الربع الأول إلى 125.7 مليون ريال في الربع الأول 2020، مقارنة بـ 94.122 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وسجلت الشركة صافي ربح نصفي قبل الزكاة بلغ 568.7 مليون ريال خلال النصف الأول، مقابل أرباح بلغت 310.1 مليون ريال خلال الفترة المماثل من العام السابق، بارتفاع 83.3%.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول" أن سبب ارتفاع الأرباح يعود إلى ارتفاع في نتائج الاكتتاب بمبلغ 220,023 ألف ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق أي بارتفاع قدره 49%. وارتفع صافي أقساط التأمين المكتسبة خلال الربع الحالي بمبلغ 411,791 ألف ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 18%، بينما ارتفع صافي المطالبات المتكبدة بمبلغ 18,117 ألف ريال سعودي، أي بارتفاع قدره 1%. كان هذا التغيير الهامشي في المطالبات المتكبدة مدفوعًا بالانخفاض الكبير في الطلب على خدمات الرعاية الصحية خلال شهري أبريل ومايو من الربع الحالي، نظرا لإجراءات الإغلاق وحظر التجول التي اتخذتها السلطات المحلية لمكافحة انتشار جائحة كوفيد-19. تتوقع الإدارة بشكل كبير تزايداً في الحالات غير المعالجة خصوصا مع استعادة الحركة على خدمات الرعاية الصحية تدريجياً.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل لعمليات التأمين خلال الربع الحالي 63,270 ألف ريال سعودي، مقارنة بـ 28,411 ألف ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 122.7%، ومقابل (4,928) ألف ريال سعودي للربع السابق. بلغ إجمالي الدخل الشامل للمساهمين خلال الربع الحالي 477,203 آلاف ريال سعودي، مقارنة بـ 190,356 ألف ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 150.7%، ومقابل 61,317 ألف ريال سعودي للربع السابق، أي بارتفاع قدره 678.3%.

وبلغت ربحية السهم خلال الربع الحالي 3,25 ريال سعودي للسهم مقابل 1,56 ريال سعودي للسهم للربع المماثل من العام السابق بقسمة صافي الدخل العائد للمساهمين بعد الزكاة وضريبة الدخل البالغ 387,907 آلاف ريال سعودي على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة 119,446 ألف سهم للربع الحالي و186,026 ألف ريال سعودي على 119,596 ألف للربع المماثل من العام السابق. بلغ إجمالي حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق أقلية) بنهاية الربع الحالي 3,576 مليون ريال سعودي مقابل 2,887 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 23.8%.