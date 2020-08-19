رويترز: سابك تعين 3 بنوك لترتيب إصدار سندات بمليار دولار

ذكرت مصادر لوكالة "رويترز" أن السعودية للصناعات الأساسية "سابك" قد عينت كلا من Citi وHSBC وBNP Paribas، لترتيب إصدار سندات مقومة بالدولار الأميركي ستتجاوز قيمتها المليار دولار.

يُشار إلى أن سابك كانت قد تكبدت خسائر بقيمة 2.2 مليار ريال في الربع الثاني من العام الحالي.

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وكانت سابك قد أوضحت أن أسعار النفط المنخفضة خلال الشهر الحالي وضعف النمو العالمي يشيران إلى أن النصف الثاني سيكون على الأرجح مماثلا للنصف الأول من 2020.

الجدير بالذكر أن الشركة كانت قد أصدرت سندات بقيمة ملياري دولار عام 2018.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، حققت الشركة 3.27 مليون ريال خسائر، مقابل 5.35 مليار ريال أرباحا عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب تحقيق صافي خسارة خلال الربع الثاني يعود إلى انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات والكميات المبيعة، بالإضافة إلى تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية بمبلغ 1.18 مليار ريال.

وعزت الشركة تحقيق صافي خسارة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات والكميات المبيعة، بالإضافة إلى تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية والمالية بمبلغ 2.28 مليار ريال.