سباق عالمي لإنتاج لقاح كورونا.. مبيعاته تصل لـ100 مليار دولار

قطاع اللقاحات صغير جداً ويشكل أقل من 1% من قطاع الأدوية العالمي، إذ يرتبط بالعرض والطلب، وتتحكم به عدة قوانين وتنظيمات، كما تعتمد مبيعاته على الحكومات والمنظمات غير الربحية.

ويتكون القطاع من عدة أسواق صغيرة لأنواع معينة من اللقاحات، كل منها لديها مواصفات خاصة، على سبيل المثال تحاول أكثر من 200 مجموعة ابتكار لقاح ضد فيروس كورونا. وصل نحو عشرين منها فقط إلى مرحلة التجارب السريرية.

وتشير أرقام منظمة الصحة العالمية، أن القطاع كان من المتوقع أن يصل حجمه إلى 100 مليار دولار بحلول 2025 وذلك قبل انتشار فيروس كورونا.

تنبأ جوش شيمر، مدير عام أول في فريق التكنولوجيا الحيوية في شركة Evercore أن إجمالي مبيعات لقاحات COVID-19 ستبلغ 100 مليار دولار وأن تصل الأرباح بعد الضرائب إلى 40 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تكون حصة شركة "موديرنا" 40% و"نوفافاكس" 20% و مطورو اللقاحات الآخرون سيقتسمون باقي الكعكة!.