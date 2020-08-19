أرباح "أسترا الصناعية" تقفز 54% لـ24.2 مليون ريال

ارتفعت أرباح "أسترا الصناعية" بنسبة 53.5% إلى 24.2 مليون ريال بالربع الثاني، مقارنة بـ15.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وخلال فترة الـ6 أشهر، ارتفعت أرباح "أسترا الصناعية" بنسبة 136.2% إلى 58.3 مليون ريال، مقارنة بـ24.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ويعود الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، بشكل رئيسي إلى:

1- انخفاض مصاريف البيع والتسويق في قطاع الأدوية.

2- انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية في قطاع الأدوية.

3- انخفاض تكاليف التمويل في قطاع الكيماويات المتخصصة.

4- انخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل في قطاع الأدوية.

مع ملاحظة انخفاض إجمالي الربح في جميع القطاعات.