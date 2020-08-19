المتحدة للتأمين التعاوني تتحول لخسارة فصلية

أعلنت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني، تكبدها 1.415 مليون ريالا خسائر صافية نهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقابل أرباح بقيمة 7.289 مليون ريالا بالربع المماثل من العام الماضي.

وذكرت الشركة أن سبب تحولها للخسارة الفصلية يعود إلى الارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة والارتفاع في تكاليف وثائق التأمين، وكذلك الارتفاع في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

وعن فترة الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، تكبدت الشركة خسارة 4.505 مليون ريالات مقابل أرباح 1.760 مليون ريالا في الفترة المماثلة من العام الماضي.