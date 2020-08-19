"الوطنية للتأمين" تتحول للربحية بـ6 ملايين ريال بالنصف الأول

تحولت الشركة "الوطنية للتأمين" إلى الربحية بـ6 ملايين ريال في النصف الأول، مقارنة بخسائر 7.1 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وعلى صعيد الأرباح الفصلية، تحولت "الوطنية للتأمين" إلى الربحية بـ12.7 مليون ريال، مقارنة بخسائر 15 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

يعود السبب الرئيسي لتحقيق الأرباح في الربع الثاني من عام 2020 ، مقارنة بالخسارة في الربع المماثل من العام السابق إلى الانخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بمبلغ وقدره 57,323 ألف ريال.

أما سبب تحقيق الأرباح في الفترة الحالية (ستة أشهر ) من عام 2020، مقارنة بالخسارة لنفس الفترة من العام السابق فيعود إلى انخفاض صافي المطالبات المتكبدة بمبلغ وقدره 62,930 ألف ريال.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الثاني من عام 2020 مبلغ وقدره 8,947 ألف ريال سعودي مقابل خسارة بمبلغ وقدره 16,325 ألف ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق، مقارنة بإجمالي خسارة وقدرها 8,219 ألف ريال سعودي في الربع السابق.