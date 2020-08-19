بنك البلاد يقرض أسواق المزرعة 100 مليون ريال

وقعت الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة مع بنك البلاد بقيمة 100 مليون ريال، ولمدة سنة.

وذكرت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" أن مدة التمويل تمتد من 16-07-2020 إلى 16-06-2021 موضحة أن الضمانات المقدمة هي سند لأمر مقدم من الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة).

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وقالت إن هدف الاتفاقية تمويل متطلبات رأس المال العامل، وليس هناك فيها أطراف ذوو علاقة.

وسجلت (أسواق المزرعة) أرباحاً فصلية صافية بقيمة 19.19 مليون ريال نهاية الربع الثاني من العام الحالي، بزيادة نسبتها 408% عن ما جرى تسجيله في الربع المماثل من العام السابق بقيمة 3.8 مليون ريال. وتمثل أرباح الربع الثاني حوالي 5 أمثال ما تحقق في الربع المماثل من العام السابق.

وذكرت الشركة أن "سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود لارتفاع إيرادات الربع الحالي بمبلغ 163.9 مليون ريال نتيجة لزيادة إقبال الزبائن على شراء المواد الغذائية والاستهلاكية خلال فترة الإغلاق للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا".

وأوضحت الشركة أن الأرباح تأثرت في إقبال الزبائن على الشراء قبل تطبيق الزيادة في نسبة ضريبة القيمة المضافة اعتباراً مطلع يوليو من العام الحالي، وقد جاء ذلك على الرغم من توقف النشاط الترفيهي للشركة بسبب إغلاق فروع عالم المغامرات بسبب جائحة فيروس كورونا وكذلك تأثر النشاط التأجيري، حيث إن الشركة منحت خصومات للمستأجرين عن فترات الإغلاق كما تأثرت عمليات الشركة التابعة (شركة الينابيع الصافية) سلبياً بالإغلاق بسبب الجائحة.

وقفزت أرباح الشركة في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بنسبة 2226% إلى 27.3 مليون ريال مقارنة مع 1.2 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام الماضي.