"ساب للتكافل" تعمق خسائرها لـ12 مليون ريال في 6 أشهر

عمقت شركة "ساب للتكافل" خسائرها لـ12 مليون ريال بالنصف الأول، مقارنة بخسائر 4 ملايين ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وعلى صعيد الأرباح الفصلية، تراجعت خسائر "ساب للتكافل" إلى 1.5 مليون ريال، مقارنة بخسائر 5.4 مليون ريال في الربع الثاني من العام الماضي.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الخسائر قبل الزكاة والضريبة، في الربع الثاني، بشكل رئيسي إلى التالي:

- انخفاض إجمالي تكاليف ومصاريف الاكتتاب بنسبة 16% والذي يعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي المطالبات والمنافع الأخرى المتكبدة بالإضافة إلى التغير المواتي في احتياطي المخاطر السارية قابل ذلك جزئيا زيادة في تكاليف اقتناء الوثائق.

- ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 4%.

تمت مقابلة التغيرات المذكورة أعلاه جزئياً بالارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 7% وانخفاض دخل الاستثمار بنسبة 24%.

أما خلال فترة الـ6 أشهر، فيعود سبب الارتفاع في صافي الخسائر قبل الزكاة والضريبة بشكل رئيسي إلى التالي:

- ارتفاع إجمالي تكاليف ومصاريف الاكتتاب بنسبة 20% والتي تُعزى بشكل أساسي إلى زيادة تكاليف اكتتاب الوثائق وزيادة احتياطي أنشطة التكافل واحتياطي بنود غير مرتبطة بوحدات والذي قابله جزئيًا انخفاض في صافي المطالبات والمنافع الأخرى المتكبدة.

- ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 12%.

- انخفاض دخل الاستثمار بنسبة 24%.

تمت مقابلة التغيرات المذكورة أعلاه جزئياً بالارتفاع في إجمالي الإيرادات بنسبة 9%.