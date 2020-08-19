"مبكو" تتحول للربحية بـ11.4 مليون ريال بالربع الثاني

ارتفعت أرباح شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو"، إلى 15.6 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2020، مقارنة بـ1.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وعلى صعيد الأرباح الفصلية، تحولت شركة "مبكو" للربحية بـ11.4 مليون ريال مقارنة بخسائر بـ4 ملايين ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:



- الزيادة في حجم المبيعات، وانخفاض تكلفة المبيعات للطن، والمصاريف الإدارية والعمومية، ومصاريف البيع والتوزيع، ومخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية، وتكاليف التمويل، ومصروف الزكاة وخسارة القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة.



جاء ذلك على الرغم من انخفاض أسعار البيع والزيادة في المصاريف الأخرى.

بينما أرجعت الشركة سبب تحقيق الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:



الزيادة في حجم المبيعات وأسعار البيع، وانخفاض تكلفة المبيعات للطن، والمصاريف الإدارية والعمومية، ومخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية، وتكاليف التمويل، والزيادة في مكاسب القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة.



جاء ذلك على الرغم من الزيادة في المصاريف الأخرى.