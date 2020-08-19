نمو أرباح "أكسا" الفصلية 14.8% إلى 34.9 مليون ريال

أعلنت شركة أكسا للتأمين التعاوني تحقيق صافي ربح في الربع الثاني بلغ 34,994 مليون ريال بارتفاع 14.843% عن الربع المماثل من العام الماضي والذي حقق صافي ربح 30,471 مليون ريال.

وارتفعت أرباح الشركة النصفية إلى 70.3 مليون ريال خلال الفترة المنتهية في 2020/06/30، مقابل أرباح بلغت 57.3 مليون ريال خلال الفترة المماثل من العام السابق، بارتفاع 22.6%.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول" أن الزيادة في صافي الربح قبل الزكاة بمقدار 4,523 ألف ريال سعودي يعود إلى ارتفاع الفائض من عمليات التأمين (يعود بشكل رئيسي بسبب التحسن في قطاع المحركات). بالإضافة إلى أن الانخفاض في صافي المطالبات المتحملة بمقدار 20,867 ألف ريال سعودي (في الأغلب في قطاع المحركات) ساهم أيضا في زيادة صافي الأرباح قبل الزكاة والضريبة مقارنة بنفس الربع من العام السابق.

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وقالت الشركة أن ارتفاع صافي الربح قبل الزكاة النصفية يعود بصفه أساسيه إلى التحسن في نتائج التأمين للشركة والتي ارتفعت من 36.1 مليون ريال في الفترة السابقة الى 48.9 مليون ريال في الفترة الحالية. يعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي للتحسن في نسبة الخسارة في قطاعات المحركات و الممتلكات والحوادث. بالإضافة إلى الزيادة في عائدات الأستثمار بمقدار 1.7 مليون ريال ( لحاملين المستندات والمساهمين) في الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وتم احتساب ربحية السهم على أساس صافي الدخل بعد الزكاة. بلغ إجمالي حقوق المساهمين (لا توجد حقوق الأقليات) للفترة الحالية 766,485 ألف ريال سعودي مقارنة بـ660,198 ألف ريال سعودي لنفس الفترة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 16.09%. كما بلغت الأرباح المحتجزة في نهاية الفترة 185,456 ألف ريال سعودي، اي بنسبة 37.09% من قيمة رأس المال المدفوع.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل لحملة وثائق التأمين للربع الحالي 27,872 ألف ريال سعودي مقارنة بـ 10,623 ألف ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق ومقارنة بخسارة بمقدار (18,654) ألف ريال سعودي للربع السابق.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل لحملة وثائق التأمين للفترة الحالية 9,221 الف ريال سعودي، مقارنة بـ 21,318 ألف ريال سعودي للفترة المماثلة من العالم السابق.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل للمساهمين للربع الحالي 41,316 ألف ريال سعودي مقارنة بـ 27,203 آلف ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق ومقارنة بـ13,057 ألف ريال سعودي للربع السابق. وبلغ إجمالي الدخل الشامل للمساهمين للفترة الحالية 54,370 ألف ريال مقارنة بـ 54,656 ألف ريال لنفس الفترة من العام السابق.