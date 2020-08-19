15 مليون ريال خسائر "معدنية" في النصف الأول من 2020

تكبدت الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن خسائر فصلية في الربع الثاني من 2020، بلغت 7.7 مليون ريال، مقابل خسائر 4.1 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة في الخسائر 88%، ومقابل 7.46 مليون ريال، خسائر في الربع السابق.

وخلال الستة أشهر الأولى من 2020، تكبدت "معدنية" خسائر بلغت قيمتها 15.17 مليون ريال، مقابل خسائر 4.29 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة 253.6%.

وقالت الشركة إن أسباب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق تعود إلى انخفاض المبيعات وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع بسبب عمل مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بالإضافة إلى انخفاض في الإيرادات الأخرى.