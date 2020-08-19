كيبكو: نتوقع عودة OSN للربحية العام المقبل

أكد نائب الرئيس للمالية والمحاسبة في شركة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو"، مصطفى الشامي، أن نتائج المجموعة نصف السنوية، تأثرت بشكل كبير بجائحة كورونا.

وقال الشامي في مقابلة مع "العربية" إن محفظة كويت القابضة، كان لنتائجها أثر تخفيف من حدة التأثر بالجائحة.

واعتبر أن الإغلاق الجزئي والكلي، للمولات والفنادق، بجانب تقلب أسواق المال، كلها أثرت على القطاعات المتنوعة التي تعمل بها مجموعة كيبكو بما فيها القطاع البنكي، الذي منح فترة سماح 6 أشهر لسداد القروض في الكويت، بجانب زيادة في مخصصات التعثر.

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وتحدث عن تراجع في المطالبات التأمينية، التي عززت من نتائج الشركة التابعة في قطاع التأمين.

وأوضح أن قطاع الإعلام استفاد من جائحة كورونا، مبيناً أن الشركة التابعة OSN حققت نمواً جيداً في منصتها الجديدة، OSN STREAMING منذ أبريل الماضي.

وتوقع أن تكون نتائج OSN إيجابية بداية من الربع الأول 2021، على صعيد صافي الدخل، مبيناً أنه يجري العمل حالياً على تطوير الإيرادات للوصول إلى الربحية في العام المقبل.

وحققت شركة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو" صافي أرباح بقيمة 11 مليون دينار كويتي في النصف الأول من العام الحالي، بالمقارنة مع خسائر بقيمة 18 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وسجلت "كيبكو" خسائر بقيمة 17.8 مليون دينار في الربع الثاني من 2020، نتيجة الأوضاع التي تواجهها الشركات على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، بزيادة 35% عن الفترة المماثلة من العام السابق.

ولفتت الشركة إلى أنها كانت أعادت إدراج بياناتها المالية لعام 2019، بسبب التغيير الذي طرأ على تصنيف OSN بعد زيادة حصة مُلكيتها فيها.

وبينت أن تأثيرات انتشار فيروس كورونا بدت واضحة على أنشطتها الرئيسية خلال الربع الثاني من العام، بسبب قرارات الإغلاق وحظر التجول.