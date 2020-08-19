ميرسك تتوقع وصول الطلب على الحاويات لمستويات ما قبل كورونا

أصدرت مجموعة "ميرسك" للشحن، اليوم الأربعاء، توقعات استرشادية لعام بأكمله أعلى من توقعاتها في بداية 2020، قائلة إنها تتوقع عودة الطلب على النقل البحري بالحاويات إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا في النصف الأول من 2021.



وقفز سعر سهم الشركة بأكثر من 7% في التعاملات المبكرة إلى أعلى مستوى في 8 أشهر وارتفعت قيمته إلى المثلين منذ مارس آذار، إذ فاقت تخفيضات التكلفة واحتمال تعافي الاقتصاد العالمي التأثير الحالي للجائحة.



وقال الرئيس التنفيذي سورين سكاو في مؤتمر صحفي "نتوقع أن يعود الطلب في وقت ما خلال النصف الأول من العام المقبل إلى المستوى الذي كنا عليه في 2019".

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وسجلت شركة ميرسك، التي تستحوذ على 20% من الشحن البحري بالحاويات في العالم، إيرادات وأرباحا في الربع الثاني أعلى من التوقعات، إذ تم تعويض الانخفاض الحاد في الطلب جزئيا من خلال ارتفاع معدلات الشحن وتراجع أسعار الوقود وانخفاض التكاليف.



وأضاف سكاو "في ظل نتيجة وميزانية عمومية تتسمان بالقوة فإننا في وضع جيد يمكننا من الخروج أقوى ماليا واستراتيجيا من الأزمة".



وقالت ميرسك، التي علقت في مارس آذار توقعات أرباحها بسبب الضبابية المتعلقة بفيروس كورونا، إنها تتوقع أرباحا أساسية للعام بأكمله تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار قبل حساب تكاليف إعادة الهيكلة والدمج، وذلك مقارنة مع 5.5 مليار دولار توقعتها في بداية العام.



لكن عادت شركة "ميرسك" لتشير إلى أنه لا يزال من المتوقع أن ينخفض الطلب العالمي على الشحن بالحاويات هذا العام مقارنة بالعام الماضي، بينما من المنتظر أن يتحسن الانخفاض الذي بلغ 20% في خضم الأزمة في أبريل نيسان إلى انكماش بين 4 و6% في الربع الثالث.



وارتفعت الأرباح قبل حساب الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين 25% إلى 1.7 مليار دولار في الربع الثاني، وهو ما يزيد عن 1.6 مليار دولار توقعها محللون في استطلاع رأي أجرته رفينيتيف، وذلك بفعل انخفاض الإيرادات 7% إلى 9 مليارات دولار مقابل 8.9 مليار دولار متوقعة.