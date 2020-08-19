"متطورة" توزع 12.5 مليون ريال أرباحا نقدية عن النصف الأول

قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة توزيع 12.5 مليون ريال أرباحا نقدية على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية 2020، حيث بلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 50 مليون سهم وبلغت حصة السهم من التوزيع 0.25 ريال.

وقالت الشركة إن تاريخ الأحقية 2020/8/30 على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وسجلت الشركة السعودية للصناعات المتطورة، أرباحا فصلية صافية بقيمة 4.7 مليون ريال نهاية الربع الثاني من العام الحالي بتراجع 71% مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.

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وأعلنت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء أن سبب التراجع في صافي الربح خلال الربع الحالي، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى "انخفاض الإيرادات بسبب انخفاض حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة وانخفاض توزيعات الأرباح المكتسبة وارتفاع الزكاة التقديرية".

يأتي ذلك بحسب بيان الشركة، على الرغم من "انخفاض المصاريف العمومية والإدارية وانخفاض تكاليف التمويل وارتفاع الإيرادات الأخرى خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق".

كما سجلت الشركة تراجعاً في أرباح الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بنسبة 36% إلى 13 مليون ريال لنفس أسباب تراجع الأرباح الفصلية.