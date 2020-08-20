أرباح "غازبروم نفط" الروسية تهوي 80% بالربع الثاني

أعلنت غازبروم نفط الروسية، المعنية بنشاط النفط لدى شركة الغاز الحكومية غازبروم، اليوم الخميس، انخفاض صافي ربح الربع الثاني من العام بنحو 80% إلى 22 مليار روبل (297 مليون دولار)، متضررا من ضعف أسعار النفط.

وتكبدت الشركة صافي خسارة 116 مليار روبل في الربع الأول (1.64 مليار دولار)، مقارنة مع صافي ربح 536 مليار روبل في الفترة نفسها العام الماضي.

وكانت وكالة إنترفاكس للأنباء قد أوردت، نقلاً عن وثائق لمجموعة غازبروم الروسية في يونيو الماضي، أن الشركة حصلت على قرض طويل الأجل بقيمة 500 مليون يورو (559.30 مليون دولار) من بنك دولي.

وقالت إن القرض ينتهي أجله في 2025.

وأشارت إنترفاكس أيضا إلى أن غازبروم حصلت على قروض بقيمة 100.3 مليون يورو من بنك دولي في أبريل ومايو .