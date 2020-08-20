جنرال إلكتريك توقع اتفاقين بـ1.2 مليار دولار مع الكهرباء العراقية

قالت شركة جنرال إلكتريك إنها وقعت اتفاقين جديدين بقيمة تتجاوز 1.2 مليار دولار مع وزارة الكهرباء العراقية لمباشرة برامج صيانة بمحطات رئيسية للكهرباء في البلاد وتعزيز شبكة التوزيع.



وذكرت المجموعة الأميركية أيضا في بيان اليوم الأربعاء أنها تعمل مع عدة وكالات لاعتماد التصدير لتسهيل تمويل للمشروعات بأكثر من مليار دولار.

وفي هذا الإطار، ستأخذ "جنرال إلكتريك للطاقة الغازية" على عاتقها تنفيذ عقود في البلاد تصل قيمتها إلى نصف مليار دولار أميركي بهدف تحسين وصيانة محطات الطاقة الرئيسية في العراق، والتي تعتبر ركيزة حيوية للحفاظ على توليد 6 آلاف ميجاواط من الطاقة الكهربائية وتعزيز الكفاءة التشغيلية لشبكة نقل الطاقة الكهربائية في العراق وربطها مع شبكة الطاقة في الأردن، بعد توقيع عقد لتنفيذ هذا المشروع بقيمة 727 مليون دولار.

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وقال وزير الكهرباء العراقي المهندس ماجد مهدي الإمارة: "يتمحور تركيزنا الرئيسي حول ضمان استمرارية تزويد الطاقة الكهربائية دون انقطاع، لاسيما في أشهر الصيف التي تشهد ذروة الطلب عليها لتلبية احتياجات شعبنا ومختلف ميادين الأعمال. وفي إطار سعينا الدؤوب لتحقيق هذه الأهداف، أطلقنا بالفعل خطة عمل واضحة المعالم. ولاشك أن تقديم التقنيات المتطورة على المستوى العالمي، لاسيما تلك الموجهة لتحديث محطاتنا لتوليد الطاقة الكهربائية وضمان سير العمليات بسهولة وسلاسة، تشكل مرتكزات رئيسية ضمن استراتيجيتنا. وتعتبر الاتفاقيات الجديدة الموقعة مع شركة "جنرال إلكتريك" الرائدة في تقنيات الطاقة خياراً مثالياً لتلبية متطلباتنا، وتستند إلى الشراكة الوثيقة التي تجمعنا معها لتوليد المزيد من الطاقة الكهربائية في البلاد".

وبدوره قال سكوت سترازيك، الرئيس التنفيذي لـ"جنرال إلكتريك للطاقة الغازية": "تتمتع "جنرال إلكتريك" بحضور طويل الأمد في العراق، ونعمل على الوفاء بوعودنا للبلاد وشعبها. وخلال السنوات الماضية، عملنا على مواصلة وتيرة تنفيذ المشاريع وتطويرها وإعادة بناء البنية التحتية لقطاع الطاقة في البلاد. وفي الوقت الذي ترتفع فيه وتيرة الطلب على الطاقة الكهربائية مع تزايد أعداد السكان؛ وبهدف دعم مختلف القطاعات وتأسيس المشاريع التنموية في البلاد، نعمل على تحديد مكامن الخلل وسد الفجوات الراهنة أولوية قصوى. ونتوجه بجزيل الشكر إلى الحكومة العراقية على الثقة التي وضعتها في إمكاناتنا لتزويد الطاقة الضرورية إلى المناطق التي تحتاجها في البلاد أينما تقتضي الحاجة، ولا ريب بأن الاتفاقيات الجديدة ستساهم جلياً في إرساء دعائم بنية تحتية أكثر موثوقية وقوة في قطاع الطاقة".

وذكر هاينر ماركوف الرئيس التنفيذي لحلول الشبكات في جنرال إلكتريك: "تتجاوز أهمية هذه الاتفاقيات مجرد نقل الطاقة الكهربائية في العراق، حيث ترسي دعائم البنية التحتية الضرورية لشبكة نقل الطاقة في البلاد وتؤسس لدفع عجلة التطور قدماً وتمهد طريق العراق نحو تحقيق التغيير الإيجابي المنشود في مختلف مدنه ومناطقه. ونحن فخورون للغاية لتمكننا من الاستمرار بدعم نمو البنية التحتية الموثوقة والمستدامة للطاقة الكهربائية في العراق. ولاشك أن هذه الشراكات ستلبي تطلعات الملايين من الشعب العراقي وستوفر لهم الطاقة الكهربائية، وستدفع عجلة التطور الاقتصادي في العراق".

وذكر تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال يوم الاثنين أن مسؤولين أميركيين وعراقيين يعتزمون أيضا الكشف عن تقدم بشأن إنجاز اتفاقيات في مجال الغاز الطبيعي وتكنولوجيا الطاقة مع هانيويل إنترناشونال وستيلر إنرجي.