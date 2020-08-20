أميانتيت تخفض خسائرها الفصلية 78% لـ57 مليون ريال

تكبدت شركة أميانتيت العربية السعودية خسائر فصلية 57.2 مليون ريال، في الربع الثاني من 2020، مقابل 255.7 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بانخفاض في قيمة الخسائر 77.6%.

كما تراجعت الخسائر بنسبة 56%، مقابل تلك التي تكبدتها الشركة في الربع السابق والتي كانت 131.2 مليون ريال.

وخلال الستة أشهر الأولى من 2020، بلغت خسائر أميانتيت 188.5 مليون ريال، مقابل 296 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع 36%.

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وقالت الشركة إن انخفاض الخسائر في الربع الثاني مقابل الربع الثاني من 2019، يعود إلى عدم تكوين أية مخصصات كتلك التي تم تكوينها في الربع المماثل من العام السابق شمل مبلغ 78.1 مليون ريال والتي تم احتسابها كمخصصات للإيرادات المتوقعة لمشاريعها القائمة.

ومبلغ 125.7 مليون ريال لعمل دراسة هبوط لقيمة الأصول الثابتة لثلاث شركات محلية، ومبلغ 2.1 مليون ريال كمخصص ضم، إضافة إلى مبلغ 10 ملايين ريال لعمل دراسة هبوط في قيمة المخزون.

وقد انخفضت الخسائر بالرغم من تراجع المبيعات من 163.6 مليون ريال في الربع المماثل عن العام السابق إلى 83.2 مليون ريال في الربع الحالي، بسبب عمليات الإغلاق الناتجة عن جائحة كورونا والتي أثرت سلباً على سير العمل في المصانع في ذاك الوقت، كما تم تكوين مخصص إضافي للذمم المدينة قصيرة الأجل بمبلغ 2.8 مليون ريال.