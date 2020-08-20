ارتفاع خسائر "الصقر للتأمين" النصفية إلى 46 مليون ريال

أعلنت شركة الصقر للتأمين التعاوني، تسجيل صافي خسارة قبل الزكاة والضريبة بلغ 46 مليون ريال خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل تسجيلها خسارة بلغت 6 ملايين ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 587%.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول" إن سبب الارتفاع في صافي الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع صافي المطالبات والمنافع الأخرى المتكبدة بمقدار 48.2 مليون ريال وبنسبة 32% وانخفاض الدخل من الاستثمارات بمبلغ 5.2 مليون ريال وبنسبة 35%.

وقالت الشركة إنه بلغ إجمالي حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) للفترة الحالية 342.9 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 432.7 مليون ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة انخفاض قدرها 20.7%. كما بلغت الخسائر المتراكمة في نهاية الفترة الحالية 107.6 مليون ريال بنسبة 26.9% من رأس المال المدفوع. بلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي 13.7 مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي الخسارة الشاملة قدرها 10.4 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بالمقارنة مع إجمالي الخسارة الشاملة بمقدار 66.2 مليون ريال سعودي للربع السابق. بلغ إجمالي الخسارة الشاملة للفترة الحالية 52.6 مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي الخسارة الشاملة 9.2 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق.