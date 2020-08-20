"إعمار الاقتصادية" ترفع خسائرها الفصلية لـ205 ملايين ريال

تكبدت شركة إعمار المدينة الاقتصادية خسائر في الربع الثاني من 2020، بلغت قيمتها 205 ملايين ريال، مقابل خسائر 106 ملايين ريال، في الربع الثاني من 2019، بارتفاع في حجم الخسائر 93%، ومقابل 282 مليون ريال، خسائر في الربع السابق بانخفاض 27%.

وتكبدت إعمار خسائر تشغيلية في الربع الثاني من 2020، نحو 143 مليون ريال، مقابل خسائر 87 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة 64%.

وبلغت خسائر الشركة في الستة أشهر الأولى من 2020، نحو 486 مليون ريال، مقابل 99 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة في الخسائر 327%.

وقالت إعمار إن ارتفاع الخسارة خلال الربع الحالي بشكل أساسي بسبب عوامل من بينها تأثير التغييرات في تقديرات تكلفة البنية التحتية للمشاريع الصناعية والسكنية بشكل إيجابي على الربحية في الربع الثاني من عام 2019، بينما لم يكن هناك من تغييرات مماثلة في الربع الحالي. بالإضافة إلى ذلك، هناك انخفاض طفيف في المبيعات بالمقارنة مع الربع المقابل.

كما تأثرت النتائج بزيادة الرسوم المالية نتيجة لانخفاض رسملة تكاليف الاقتراض، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تباطؤ نشاط التنمية بما يتماشى مع ظروف الاقتصاد الكلي السائدة وظروف جائحة فيروس كورنا المستجد (كوفيد -19).