"الجوف": توزيع 15 مليون ريال أرباحا نقدية للمساهمين

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة "الجوف الزراعية" إلى 11,872 مليون ريال في الربع الثاني مقارنة مع أرباح بقيمة 1,164 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع 919.931%.

وأعلنت الشركة موافقة مجلس إدارة الشركة توزيع 15 مليون ريال أرباحا نقدية لمساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2020م ، وبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 30 مليون سهم.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 27 أغسطس 2020م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز أيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وسجلت الشركة صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 18 مليون ريال خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 7 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 139% .

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول" إن سبب ارتفاع الأرباح يعود في زيادة صافي الربح خلال الربع الحالي من عام 2020م بالمقارنة مع صافي ربح الربع المماثل من عام 2019م بشكل رئيسي إلى زيادة المبيعات، وكذلك ارتفاع هامش الربح، وذلك بالرغم من زيادة المصروفات الأخرى نتيجة تسجيل هبوط قيمة أشجار نخيل بلغ 3.05 مليون ريال، وزيادة مصروف الزكاة نتيجة تسجيل فروقات زكوية عن أعوام سابقة بمبلغ 3.78 مليون ريال.

واستلمت الشركة بتاريخ 24 يونيو 2020م (الموافق 3 ذو القعدة 1441هـ) موافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة على تملك الشركة للأرض المحياة بمساحة 426,5 مليون متر مربع من إجمالي مساحة الأرض البالغة 600 مليون متر مربع، وعليه تعمل إدارة الشركة حالياً على دراسة وتحديد الأثر المالي والناتج عن القرار أعلاه وذلك فيما يتعلق بمعالجة تملك مساحة الأرض المحياه بالشركة واستبعاد قيمة مساحة الأرض غير المحياة والممتلكات والآلات والمعدات المقامة عليها والتي قد لا يمكن الاستفادة منها مستقبلاً .

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وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق قرارا صادرا من وزارة البيئة والمياه والزراعة والذي يتضمن تمليك الشركة قطعة الأرض رقم (1) الواقعة في بسيطاء والبالغة مساحتها 331.1382 مليون متر مربع.

وأضافت في بيان للسوق المالية السعودية، تداول، أنه وردها قرار يتضمن تمليك الشركة قطعة الأرض رقم (2) الواقعة في بسيطاء والبالغة مساحتها 95.3889 متر مربع)، ليصبح إجمالي المساحة التي تملكتها الشركة 426.5271 مليون متر مربع من إجمالي مساحة أرض المنحة المقدمة إلى الشركة.

وأشارت الشركة أن هذا الأمر يأتي بناء على الأمر السامي رقم 4/237 والذي استند على قرار مجلس الوزراء رقم 288 القاضي بتمليك الشركات الزراعية المساهمة ما يعادل المساحة المحياة من إجمالي أرض المنحة المقدمة.